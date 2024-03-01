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Россию официально изгнали из комиссии, которая регулирует судоходство по Дунаю

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 19:30
Россию официально изгнали из комиссии, которая регулирует судоходство по Дунаю

С 1 марта Россия официально исключена из состава одной из старейших международных организаций – Дунайской комиссии, которая регулирует судоходство по Дунаю.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Детали: Кулеба напомнил, что Дунайская комиссия на 100-й юбилейной сессии в декабре 2023 года – во время первого председательства Украины – решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией, на основе которой она функционирует.

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"У России было время до 29 февраля, чтобы самостоятельно выйти из организации. Однако агрессору не хватило мужества сделать это. Как следствие, с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции", – пояснил министр.

Кроме того, добавил Кулеба, Дунайская комиссия впервые в своей истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", – призвал глава МИД.

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Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, основными целями деятельности которой являются обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и суверенными правами государств-участников Белградской конвенции.

Темы: Росcия
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