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"Нет войне" и "Украинцы хорошие люди": россияне на похоронах Навального выкрикивали антивоенные лозунги

Татьяна ОлейникПятница, 1 марта 2024, 18:30
Нет войне и Украинцы хорошие люди: россияне на похоронах Навального выкрикивали антивоенные лозунги
Скриншот

В Москве 1 марта на похороны Алексея Навального люди выкрикивали антивоенные лозунги, в то же время местные СМИ уже сообщают о задержанных.

Источник: ВВС российская служба, ОВД-инфо, Медуза, Важные истории

Детали: В частности, россияне скандировали "Украинцы хорошие люди" и требовали "Вернуть солдат домой".

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Также российская служба ВВС обнародовала видео с длинной очередью людей к кладбищу, выкрикивавшим "Нет войне".

Издание ОВД-инфо сообщило, что в общей сложности ему известно более 45 задержанных в России. Больше всего 18 человек задержали в Новосибирске. Еще 10 человек во время возложения цветов задержали в Екатеринбурге.

Также 10 человек задержали в Воронежской области, когда они ехали на прощание с Навальным в Москву. В Москве – 6 задержаний.

Что предшествовало: 

В Москве 1 марта похоронили российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в 16 февраля в исправительной колонии.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 
  • 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны. 
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.
  • 27 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что московские ритуальные агентства отказываются предоставлять помещение для прощания с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Темы: НавальныйРосcия
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