"Нет войне" и "Украинцы хорошие люди": россияне на похоронах Навального выкрикивали антивоенные лозунги
В Москве 1 марта на похороны Алексея Навального люди выкрикивали антивоенные лозунги, в то же время местные СМИ уже сообщают о задержанных.
Источник: ВВС российская служба, ОВД-инфо, Медуза, Важные истории
Детали: В частности, россияне скандировали "Украинцы хорошие люди" и требовали "Вернуть солдат домой".
Також росіяни вимагали "Вернуть солдат домой" pic.twitter.com/vSQgsbq5mm— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024
Также российская служба ВВС обнародовала видео с длинной очередью людей к кладбищу, выкрикивавшим "Нет войне".
Російська служба ВВС оприлюднила відео, де росіяни, які прийшли попрощатися з Навальним, вигукували «Нет войне». pic.twitter.com/rtKG7svVHh— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024
Издание ОВД-инфо сообщило, что в общей сложности ему известно более 45 задержанных в России. Больше всего 18 человек задержали в Новосибирске. Еще 10 человек во время возложения цветов задержали в Екатеринбурге.
Также 10 человек задержали в Воронежской области, когда они ехали на прощание с Навальным в Москву. В Москве – 6 задержаний.
Что предшествовало:
В Москве 1 марта похоронили российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в 16 февраля в исправительной колонии.
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
- 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили.
- 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
- 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.
- 27 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что московские ритуальные агентства отказываются предоставлять помещение для прощания с российским оппозиционером Алексеем Навальным.