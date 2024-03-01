"Нет войне" и "Украинцы хорошие люди": россияне на похоронах Навального выкрикивали антивоенные лозунги

В Москве 1 марта на похороны Алексея Навального люди выкрикивали антивоенные лозунги, в то же время местные СМИ уже сообщают о задержанных.

Источник: ВВС российская служба, ОВД-инфо, Медуза, Важные истории

Детали: В частности, россияне скандировали "Украинцы хорошие люди" и требовали "Вернуть солдат домой".

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Також росіяни вимагали "Вернуть солдат домой" pic.twitter.com/vSQgsbq5mm — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024

ВИДЕО ДНЯ

Также российская служба ВВС обнародовала видео с длинной очередью людей к кладбищу, выкрикивавшим "Нет войне".

Російська служба ВВС оприлюднила відео, де росіяни, які прийшли попрощатися з Навальним, вигукували «Нет войне». pic.twitter.com/rtKG7svVHh — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024

Издание ОВД-инфо сообщило, что в общей сложности ему известно более 45 задержанных в России. Больше всего 18 человек задержали в Новосибирске. Еще 10 человек во время возложения цветов задержали в Екатеринбурге.

Также 10 человек задержали в Воронежской области, когда они ехали на прощание с Навальным в Москву. В Москве – 6 задержаний.

Что предшествовало:

В Москве 1 марта похоронили российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в 16 февраля в исправительной колонии.

Предыстория: