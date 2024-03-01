Зеленский: Харьков не так защищен, чтобы можно было советовать людям возвращаться

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Харькове заявил, что пока город не так защищен, чтобы советовать людям возвращаться.

Источник: президент на пресс-конференции

Прямая речь: "Что касается возвращения Харьковчан: понимаете, я не считаю, что Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодня это так. Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал – когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных прежде всего".

Реклама:

Детали: Относительно обстрелов С-300, Зеленский заметил, что самое главное – не только усиление противовоздушной обороны региона, но и вытеснение российских войск на большее расстояние.

Прямая речь: "Мы понимаем, чего не хватает. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита. Наверное, самое главное – действовать не только усиливая ПВО Харькова и в целом региона, а вытеснять россиян на большее расстояние. По-другому защитить Харьков будет очень сложно, даже если мы еще усилимся современными системами ПВО".