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Зеленский: Харьков не так защищен, чтобы можно было советовать людям возвращаться

Татьяна ОлейникПятница, 1 марта 2024, 20:23
Зеленский: Харьков не так защищен, чтобы можно было советовать людям возвращаться
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Харькове заявил, что пока город не так защищен, чтобы советовать людям возвращаться.

Источник: президент на пресс-конференции

Прямая речь: "Что касается возвращения Харьковчан: понимаете, я не считаю, что Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодня это так. Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал – когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных прежде всего".

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Детали: Относительно обстрелов С-300, Зеленский заметил, что самое главное – не только усиление противовоздушной обороны региона, но и вытеснение российских войск на большее расстояние.

Прямая речь: "Мы понимаем, чего не хватает. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита. Наверное, самое главное – действовать не только усиливая ПВО Харькова и в целом региона, а вытеснять россиян на большее расстояние. По-другому защитить Харьков будет очень сложно, даже если мы еще усилимся современными системами ПВО".

Темы: ЗеленскийХарьков
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