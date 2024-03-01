Жорин: Россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки
Пятница, 1 марта 2024, 20:56
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки, Третья штурмовая продолжает работать.
Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram
Прямая речь: "Конечно, тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке. Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: большое количество пехоты, усиленная авиацией, артиллерией, техникой".
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Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось – мы постоянно в боях, либо отбиваем штурмы, либо реализуем собственные контратакующие действия".