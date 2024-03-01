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Жорин: Россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки

Татьяна ОлейникПятница, 1 марта 2024, 20:56
Жорин: Россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки
Фото из Telegram Жорина

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки, Третья штурмовая продолжает работать.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "Конечно, тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке. Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: большое количество пехоты, усиленная авиацией, артиллерией, техникой".

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Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось – мы постоянно в боях, либо отбиваем штурмы, либо реализуем собственные контратакующие действия".

Темы: Авдеевкабоевые действия
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