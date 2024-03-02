На Харьковщине из-за атаки "Шахеда" под завалами дома погиб 76-летний мужчина

В поселке Великий Бурлук на Харьковщине в собственном доме из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб 76-летний мужчина.

Источник: Полиция Харьковской области в Telegram

Детали: По информации правоохранителей, около 00:10 произошло попадание БПЛА "Шахед" со стороны войск страны-агрессора в частное домовладение в поселке Великий Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся.

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Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.

Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.

Полиция Харьковской области

На месте происшествия работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства.

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Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: