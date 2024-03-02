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На Харьковщине из-за атаки "Шахеда" под завалами дома погиб 76-летний мужчина

Алена ИвашкивСуббота, 2 марта 2024, 02:13
На Харьковщине из-за атаки Шахеда под завалами дома погиб 76-летний мужчина
Последствия атаки "Шахедов" в Харьковской области, фото: Полиция Харьковской области

В поселке Великий Бурлук на Харьковщине в собственном доме из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб 76-летний мужчина.

Источник: Полиция Харьковской области в Telegram

Детали: По информации правоохранителей, около 00:10 произошло попадание БПЛА "Шахед" со стороны войск страны-агрессора в частное домовладение в поселке Великий Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. 

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Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. 

Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.

 
Полиция Харьковской области

На месте происшествия работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства. 

ВИДЕО ДНЯ

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним: 

  • Обстрел Харькова произошел около полуночи. В результате удара БПЛА "Шахед" полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной, повреждены жилые дома и гаражи.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойнаШахед
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