Херсонщина: из-за российских дронов ранены полицейские и повреждены служебные авто
Суббота, 2 марта 2024, 15:57
Россияне в течение суток 1 марта атаковали беспилотниками Херсонскую область, есть раненые среди полицейских.
Источник: Нацполиция
Детали: Отмечается, что в результате взрыва вражеского БПЛА двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения тела, их доставили в больницу.
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В Бериславе в результате атаки дроном-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, работники не пострадали.
Также противник сбросил боеприпасы с дрона в Змиевке, повреждения получил служебный автомобиль полиции, люди также не пострадали.
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