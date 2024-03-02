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Херсонщина: из-за российских дронов ранены полицейские и повреждены служебные авто

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 15:57
Херсонщина: из-за российских дронов ранены полицейские и повреждены служебные авто
фото: нацполиция

Россияне в течение суток 1 марта атаковали беспилотниками Херсонскую область, есть раненые среди полицейских.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что в результате взрыва вражеского БПЛА двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения тела, их доставили в больницу.

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В Бериславе в результате атаки дроном-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, работники не пострадали.

Также противник сбросил боеприпасы с дрона в Змиевке, повреждения получил служебный автомобиль полиции, люди также не пострадали.

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Темы: Херсонская областьбеспилотникиполиция
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