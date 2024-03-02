Россияне 22 раза атаковали на Новопавловском направлении – Генштаб

В субботу россияне 22 раза пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении, при этом на Авдеевском направлении отражено 14 атак.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 70 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Свеса Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Бачевск, Большая Березка, Покровка, Басовка, Павловка Сумской области; Малая Волчья, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Андреевка и Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг провел 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Вербово, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Противник совершил 1 безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львов, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Казацкое Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ в субботу вечером сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.