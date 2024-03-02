Петербургский аэропорт "Пулково" закрывали, власти РФ заявили о сбитом беспилотнике

Петербургский аэропорт Пулково в субботу вечером был примерно на час закрыт на приём и вылет самолётов, при этом российские власти сообщили о сбитом беспилотнике над Финским заливом.

Источник: российская служба Радио Свобода, Фонтанка

Детали: Аэропорт Пулково был примерно на час закрыт на приём и вылет самолётов – в нём "для обеспечения безопасности полетов гражданских судов" вводился так называемый план "Ковёр".

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Как пишет "Фонтанка", жители города Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга) массово жаловались вечером в субботу в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка. Один из жителей написал, что "ракета какая-то разлетелась на 5 кусков". В посёлках Дубочки и Лебяжье, расположенных недалеко от Финского залива, по словам очевидцев, "тряхнуло дома и зазвенели стекла". Сообщалось также о зареве в небе.

Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в телеграме, что над Финским заливом средствами ПВО были сбиты "воздушные цели" и опубликовал видео уничтожения некоего объекта в небе, которое впоследствии заменил на скриншот. Как отмечает "База", видео было без блюра и на нем было четко видно траекторию полета противоракеты и местность.

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Минобороны России впоследствии сообщило, что средства ПВО "уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области". Не сообщается, нанесён ли какой-то ущерб объектам на земле.

Что предшествовало: В ночь на субботу в Санкт-Петербурге прогремел громкий взрыв: ПВО россиян сбила беспилотник. По информации российских журналистов, в результате работы ПВО повреждена многоэтажка, выбиты окна. По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.