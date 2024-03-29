Данилов будет работать на дипломатическом направлении – Зеленский

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит свою работу на дипломатическом направлении.

Источник: президент Владимир Зеленский, представляя нового секретаря, видео Офиса президента

Прямая речь: "Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении - дипломатическом".

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Детали: Глава государства поблагодарил Данилова за годы мощной профессиональной работы.

Напомним: На дипломатическом направлении продолжит работу и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

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