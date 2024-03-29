Данилов будет работать на дипломатическом направлении – Зеленский
Пятница, 29 марта 2024, 13:40
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит свою работу на дипломатическом направлении.
Источник: президент Владимир Зеленский, представляя нового секретаря, видео Офиса президента
Прямая речь: "Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении - дипломатическом".
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Детали: Глава государства поблагодарил Данилова за годы мощной профессиональной работы.
Напомним: На дипломатическом направлении продолжит работу и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
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Предыстория:
- 26 марта 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экспредседателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
- Данилов подвел символический итог более чем 4-летней работы и поблагодарил главу государства за доверие.