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Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 00:22
Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией
иллюстративное фото литовской таможни

По сообщению литовской таможни, автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза до 11 марта.

Источник: сообщение литовской таможни

Детали: По ее данным, на территории Литвы все еще есть люди, которые управляют автомобилями, зарегистрированными в России.

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Указывается, что такие лица должны либо зарегистрировать свои транспортные средства в Литве, либо выехать из ЕС до 11 марта.

Дословно: "С 11 марта те, кто имеет автомобили с российскими регистрационными номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля".

Детали: Литовская таможня отмечает, что исключение распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом в или из Калининградской области на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом.

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Такой транзит через территорию Литвы не может длиться более 24 часов.

Кроме того, во время транзита в транспортном средстве должен находиться владелец транспортного средства. В случае отсутствия владельца транспортное средство не будет пропущено на территорию Литвы.

Напомним: Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария. 

Между тем, россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

Темы: ЛитваРосcияавто
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