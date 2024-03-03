В Купянске в результате авиаудара ранен волонтер
Воскресенье, 3 марта 2024, 09:20
2 марта россияне ударили по окрестностям Купянска на Харьковщине, ранен волонтер и поврежден автомобиль.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Уточняется, что 55-летний волонтер получил осколочные ранения утром в субботу.
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В воскресенье, 3 марта, в 7:20 россияне атаковали Волчанск, в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.
Пострадавших нет.
За сутки украинские защитники отбили 4 атаки противника в районе Табаевки.
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