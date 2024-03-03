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В Купянске в результате авиаудара ранен волонтер

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 09:20
В Купянске в результате авиаудара ранен волонтер
харьковщина, фото: ова

2 марта россияне ударили по окрестностям Купянска на Харьковщине, ранен волонтер и поврежден автомобиль.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Уточняется, что 55-летний волонтер получил осколочные ранения утром в субботу.

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В воскресенье, 3 марта, в 7:20 россияне атаковали Волчанск, в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

Пострадавших нет.

За сутки украинские защитники отбили 4 атаки противника в районе Табаевки.

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Темы: Харьковская областьобстрелволонтеры
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