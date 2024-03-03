У Куп’янську внаслідок авіаудару поранений волонтер
Неділя, 3 березня 2024, 09:20
2 березня росіяни вдарили по околицях Куп’янська на Харківщині, поранений волонтер та пошкоджений автомобіль.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Уточнюється, що 55-річний волонтер отримав осколкові поранення вранці у суботу.
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У неділю, 3 березня, о 7:20 росіяни атакували Вовчанськ, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти.
Постраждалих немає.
За добу українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Табаївки.
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