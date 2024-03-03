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ФСБ более полусуток проводила "контртеррористическую операцию" в Ингушетии

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 09:56
ФСБ более полусуток проводила контртеррористическую операцию в Ингушетии
фсб возле дома в ингушетии, фото: 7х7

В городе Карабулак в российской Ингушетии с вечера субботы проходили "активные мероприятия по нейтрализации боевиков", на утро воскресенья пропаганда сообщила об убийстве шести человек во время штурма квартиры.

Источник: "РИА Новости", BBC RussianMash

Детали: Режим КТО начался в 19:30 в субботу.

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Предварительно, шесть тел "боевиков", как их называет Россия, нашли в доме, после завершения операции.

Подозреваемые якобы "планировали теракты в местах массового скопления людей".

Известно, что группа неизвестных была заблокирована ФСБ в жилой многоэтажке на юге Карабулака. Они якобы оказали сопротивление и использовали гранаты.

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Напомним: В феврале Рада приняла постановление, в котором признает право ингушского народа на создание независимого государства и восстановление территориальной целостности Ингушетии и осуждает преступления Российской Федерации против ингушей.

Темы: Росcиятерроризм
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