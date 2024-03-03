ФСБ более полусуток проводила "контртеррористическую операцию" в Ингушетии
В городе Карабулак в российской Ингушетии с вечера субботы проходили "активные мероприятия по нейтрализации боевиков", на утро воскресенья пропаганда сообщила об убийстве шести человек во время штурма квартиры.
Источник: "РИА Новости", BBC Russian, Mash
Детали: Режим КТО начался в 19:30 в субботу.
Предварительно, шесть тел "боевиков", как их называет Россия, нашли в доме, после завершения операции.
Подозреваемые якобы "планировали теракты в местах массового скопления людей".
Известно, что группа неизвестных была заблокирована ФСБ в жилой многоэтажке на юге Карабулака. Они якобы оказали сопротивление и использовали гранаты.
Напомним: В феврале Рада приняла постановление, в котором признает право ингушского народа на создание независимого государства и восстановление территориальной целостности Ингушетии и осуждает преступления Российской Федерации против ингушей.