В РФ обещают передать останки погибших в катастрофе Ил-76 "в ближайшее время"

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что останки украинских военных, погибших якобы при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время.

Источник: Москалькова в комментарии РИА Новости

Детали: По ее словам, все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять.

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При этом Москалькова не назвала возможных сроков передачи останков.

Что предшествовало: 1 марта уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил УП, что Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных и что работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился.

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по состоянию на 1 марта не получил от России никаких официальных данных о возможной гибели украинских военнопленных во время падения Ил-76 в РФ, но после заявления российского омбудсмена о готовности передать тела еще раз обратится по этому вопросу к российской стороне.

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