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В РФ обещают передать останки погибших в катастрофе Ил-76 "в ближайшее время"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 16:20
В РФ обещают передать останки погибших в катастрофе Ил-76 в ближайшее время
Татьяна Москалькова, фото Anadolu Agency via Getty Images

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что останки украинских военных, погибших якобы при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время.

Источник: Москалькова в комментарии РИА Новости

Детали: По ее словам, все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять.

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При этом Москалькова не назвала возможных сроков передачи останков.

Что предшествовало: 1 марта уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил УП, что Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных и что работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился. 

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по состоянию на 1 марта не получил от России никаких официальных данных о возможной гибели украинских военнопленных во время падения Ил-76 в РФ, но после заявления российского омбудсмена о готовности передать тела еще раз обратится по этому вопросу к российской стороне.

Предыстория:

  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию. В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными.
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
  • Позже Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство подчеркнуло, что не располагает данными, находились ли  на борту упавшего самолета украинские пленные.
  • Позже омбудсмен Лубинец сообщил, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области РФ, находилось большое количество военнопленных, о чем заявляло Минобороны РФ и другие представители страны-агрессора. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация с Ил-76 непонятная, поскольку Россия не показывает трупы.
  • Среди пленных, которые вернулись в Украину в результате обмена 31 января, не было тех военных, которых договаривались обменять 24 января.

Темы: РосcияИл-76 в России
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