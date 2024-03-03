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В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 12:23
В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека
фото: гсчс

Еще 4 человека могут находиться под завалами многоквартирного дома в Одессе, разрушенного в результате российской атаки в ночь на 2 марта, сообщила ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В воскресенье в ГСЧС обратились 3 человека, которые были в перечнях вероятных лиц, которые могут находиться под завалами.

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Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы".

Детали: По информации ГСЧС, под завалами могут быть еще 4 человека.

Проводятся работы уже более суток.

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Темы: ОдессаГСЧС
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