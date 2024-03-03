В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека
Воскресенье, 3 марта 2024, 12:23
Еще 4 человека могут находиться под завалами многоквартирного дома в Одессе, разрушенного в результате российской атаки в ночь на 2 марта, сообщила ГСЧС.
Источник: ГСЧС
Дословно: "В воскресенье в ГСЧС обратились 3 человека, которые были в перечнях вероятных лиц, которые могут находиться под завалами.
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Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы".
Детали: По информации ГСЧС, под завалами могут быть еще 4 человека.
Проводятся работы уже более суток.
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