Санду об атаке на Одессу: Задержка помощи ставит под угрозу еще больше жизней

По мнению президента Молдовы Маи Санду, российская атака на Одессу указывает на острую потребность Украины в помощи.

Источник: Санду в сети Х

Прямая речь: "Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, напоминая о том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи.

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Каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит на карту еще больше невинных жизней".

Предыстория:

В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки.

В результате атаки в доме уничтожено 18 квартир, еще 7 повреждены.

Известно о 8 погибших, среди которых 2 детей.