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Санду об атаке на Одессу: Задержка помощи ставит под угрозу еще больше жизней

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 00:52
Санду об атаке на Одессу: Задержка помощи ставит под угрозу еще больше жизней
Санду, фото: Getty Images

По мнению президента Молдовы Маи Санду, российская атака на Одессу указывает на острую потребность Украины в помощи.

Источник: Санду в сети Х

Прямая речь: "Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, напоминая о том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи.

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Каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит на карту еще больше невинных жизней".

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Темы: МолдоваОдессаракетный удар
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