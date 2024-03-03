Санду об атаке на Одессу: Задержка помощи ставит под угрозу еще больше жизней
Воскресенье, 3 марта 2024, 00:52
По мнению президента Молдовы Маи Санду, российская атака на Одессу указывает на острую потребность Украины в помощи.
Источник: Санду в сети Х
Прямая речь: "Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, напоминая о том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи.
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Каждый день имеет значение, и задержка помощи ставит на карту еще больше невинных жизней".
Предыстория:
- В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки.
- В результате атаки в доме уничтожено 18 квартир, еще 7 повреждены.
- Известно о 8 погибших, среди которых 2 детей.
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