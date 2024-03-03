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Россияне сбросили сразу 9 химических снарядов - ОСУВ "Таврия"

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 15:54
Россияне сбросили сразу 9 химических снарядов - ОСУВ Таврия
российский бпла, фото: риа новости

Российские оккупанты совершили сразу 9 сбросов с БпЛА боеприпасов с химическим веществом, что является нарушением Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: Кроме химических боеприпасов, враг за минувшие сутки нанес 14 авиаударов, совершил 43 боевых столкновения, 950 обстрелов и 90 ударов дронами-камикадзе.

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Тарнавский называет обстановку "сложной, однако контролируемой", что на Авдеевском направлении она стабилизируется.

Общие потери россиян, по данным "Таврии", за сутки составляют: в живой силе - 393 человека (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 37 единиц, кроме БПЛА.

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Темы: Вооруженные силыоружиевойна
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