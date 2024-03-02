NYT критикует слабые оборонительные позиции украинских войск под Авдеевкой

Американское издание The New York Times сообщает о слабых оборонительных позициях украинских войск к западу от Авдеевки.

Источник: NYT со ссылкой на спутниковые снимки и американских чиновников и военных экспертов

Детали: В статье с заголовком "Удивительно слабая украинская оборона помогает россиянам продвигаться вперед" издание отмечает, что быстрое продвижение российских войск возле Авдеевки частично объясняется нехваткой боеприпасов у Сил обороны из-за сокращения западной помощи, но еще одной причиной является слабая украинская оборона.

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На основании спутниковых снимков компании Planet Labs издание сообщает, что "территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, занимают редкие, рудиментарные линии окопов", которым "не хватает многих дополнительных укреплений, которые могли бы помочь замедлить российские танки и защитить основные дороги и важную местность".

Дословно: "Американские официальные лица в частных разговорах выразили обеспокоенность тем, что Украина не укрепила свои оборонительные рубежи на ранней стадии или недостаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки".

Больше деталей: Издание отмечает, что украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны в этом районе.

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"Но украинская оборона за пределами Авдеевки представляет собой рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехоты, чтобы добраться до огневых позиций, расположенных ближе всего к врагу, но не более", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что российские укрепления возле южного села Вербовое, которое Украина пыталась отбить этой осенью, "демонстрируют совсем другую картину".

"В отличие от плохо укрепленных сел, которые российские войска пытаются захватить под Авдеевкой, Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточно широкой, чтобы задержать наступающие танки и бронемашины, далее идет сетка цементных препятствий, известных как "зубы дракона", которые также используются для остановки транспортных средств, и, наконец, широкая траншея для пехоты. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, видно многослойную российскую оборону к западу от Вербового, а на окружающих полях - тысячи воронок от снарядов", - пишет NYT.

По мнению издания, существует много возможных причин очевидной нехватки обороны в Украине.

"По словам американских чиновников и военных экспертов, украинские чиновники, возможно, были слишком сосредоточены на наступательных операциях в прошлом году, чтобы выделить необходимые ресурсы на строительство многочисленных траншей и танковых ловушек, которые российские инженеры строили с конца 2022 года на юге страны", - говорится в публикации.

По мнению американских чиновников, здесь также мог сыграть роль психологический элемент. Если украинские войска интенсивно минируют определенные районы, чтобы помешать продвижению российских войск, это будет молчаливым признанием того, что они вряд ли будут проводить наступательные операции в том же районе в будущем, пишет издание.

Оно добавляет, что, в то время как Москва начала строить оборонительные линии на юге более чем за полгода до контрнаступления Киева, Украина, похоже, начала планировать новые укрепления лишь три месяца назад.

Президент Владимир Зеленский во время визита к линии фронта в конце ноября заявил, что территориям на востоке Донецкой области, где находится Авдеевка, "будет уделено максимальное внимание", отметив "необходимость усиления и ускорения строительства сооружений".

Но Паси Паройнен, аналитик Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, сказал, что "ничего существенного не произошло" со времени визита Зеленского. По словам аналитика, за пределами Авдеевки "готовятся новые позиции, но они еще не составляют особо грозной оборонительной линии" и не являются сопоставимыми по масштабу с российскими укреплениями на юге.

Как отмечает NYT, задержки со строительством укреплений означают, что украинские войска могут быть вынуждены укреплять свои оборонительные рубежи под обстрелами российской армии, что делает эту задачу значительно сложнее.

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