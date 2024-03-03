Росіяни скинули одразу 9 хімічних снарядів – ОСУВ "Таврія"

Російські окупанти здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї.

Джерело: командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: Окрім хімічних боєприпасів, ворог за минулу добу завдав 14 авіаударів, вчинив 43 бойові зіткнення, 950 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе.

Реклама:

Тарнавський називає обстановку "складною, проте контрольованою", що на Авдіївському напрямку вона стабілізується.

Загальні втрати росіян, за даними "Таврії", за добу становлять: у живій силі - 393 особи (вбитими і пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 37 одиниць, окрім БПЛА.