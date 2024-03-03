Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

В результате наезда автомобиля на толпу 1 марта в польском Щецине пострадали шестеро граждан Украины.

Источник: консул Украины в Гданьске Александр Плодистый в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, среди пострадавших украинцев - четверо женщин и мужчина в возрасте от 20 до 42 лет, а также пятилетний мальчик.

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"Они получили травмы различной степени тяжести, находятся в трех госпиталях. 41-летняя женщина находится в критическом состоянии, пострадал также ее пятилетний ребенок, у которого сотрясение мозга",- отметил Плодистый.

Консул добавил, что состояние женщины, которая находится в критическом состоянии, стабилизировалось, угрозы ее жизни пока нет.

Пострадавший ребенок будет находиться в одной больнице с матерью еще 2-3 дня, им занимаются друзья семьи.

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Остальные украинцы находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

Всего количество пострадавших в результате наезда возросло до 20 человек.

Что предшествовало: В пятницу на площади Родла в городе Щецин на северо-западе Польши легковой автомобиль въехал в группу людей. Тогда сообщалось о 14 пострадавших.