Спор между украинскими водителями и польской полицией разрешили с вмешательством дипломатов

Украинские водители и польская полиция, которая заблокировала их возле пункта пропуска Корчева на границе, смогли уладить спор с помощью украинских дипломатов.

Источник: "Укринформу" сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам дипломата, польскую полицию удалось убедить не применять санкций в отношении украинских водителей за несанкционированное собрание.

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"Нам удалось также согласовать формат дальнейшего взаимодействия между водителями, протестующими и полицией, чтобы в дальнейшем не допустить эскалации между всеми сторонами", – добавил он.

Этот формат предусматривает, что на переговоры с польскими фермерами украинские водители будут идти группами по 2-3 человека, предварительно предупредив об этом полицейских, которые там дежурят. А к расположенному неподалеку продовольственному магазину водители также будут ходить группами не более 10 человек.

Также, добавил Куць, украинские водители через консульство передали местной администрации и воеводам Люблинского и Подкарпатского воеводств свои требования, прежде всего увеличение количества фур, которые могут проезжать каждый час через польских митингующих.

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Дополнительно водители, которые длительное время стоят в очередях, требуют обеспечить их едой, водой и мобильными душами. А украинские дипломаты просят, чтобы в местах ожидания украинских водителей постоянно дежурили кареты скорой помощи.

Напомним, многочисленные фермерские протесты проходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.

Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

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