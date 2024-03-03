Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
Воскресенье, 3 марта 2024, 23:13
В понедельник, 4 марта, в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине переменная облачность. В западных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Реклама:
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.
На Киевщине в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.
ВИДЕО ДНЯ