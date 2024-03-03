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Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 4 марта, в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 4 марта, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 4 марта, meteo.gov.ua

Детали: В Украине переменная облачность. В западных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

На Киевщине в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

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Темы: погода
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