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Последний день февраля-2024 в Киеве стал рекордно теплым

Валентина РоманенкоПятница, 1 марта 2024, 11:49
Последний день февраля-2024 в Киеве стал рекордно теплым
фото - Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

29 февраля в столице были зафиксированы два температурных рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Максимальная температура воздуха достигла 12,1°С, что на 2,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года.

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В свою очередь среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 5,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4°С.

Темы: погодаКиев
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