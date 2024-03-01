Последний день февраля-2024 в Киеве стал рекордно теплым
Пятница, 1 марта 2024, 11:49
29 февраля в столице были зафиксированы два температурных рекорда.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: Максимальная температура воздуха достигла 12,1°С, что на 2,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года.
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В свою очередь среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 5,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4°С.