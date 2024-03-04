Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост

поврежденный летом 2023 года Крымский мост. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Mash

Ночью 4 марта захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Обновлено: В 6:43 утра по Киеву паблик "Крымский мост: оперативная информация" сообщил о возобновлении движения транспорта по мосту.

Напомним: Прошлой ночью оккупанты тоже перекрывали Крымский мост.

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Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.