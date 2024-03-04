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Шпионил за ПВО и логистикой ВСУ: СБУ задержала вражеского информатора в Днепре

"Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 11:12
Шпионил за ПВО и логистикой ВСУ: СБУ задержала вражеского информатора в Днепре
фото: Офис генерального прокурора

В Днепре правоохранители разоблачили агента российской разведки, который передавал врагу информацию о местах базирования систем ПВО и логистических маршрутах Сил обороны на территории региона.

Источники: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "Злоумышленник разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны на территории региона. Прежде всего фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ. Эта информация нужна была оккупантам для того, чтобы попытаться "обойти" украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов".

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фото: Офис генерального прокурора

Детали: Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Сообщается, что агент РФ также отслеживал трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом для ВСУ.

Кроме того, подозреваемый скрыто фиксировал воинские части ВСУ и районные ТЦК и СП города. Эти видеоматериалы мужчина посылал российскому куратору. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.



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Темы: СБУшпионажПВОДнепр
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