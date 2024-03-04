Шпигував за ППО та логістикою ЗСУ: СБУ затримала ворожого інформатора в Дніпрі

У Дніпрі правоохоронці викрили агента російської розвідки, який передавав ворогу інформацію про місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.

Джерела: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "Зловмисник розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону. Насамперед фігурант намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ. Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати "обійти" українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів".

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Фото: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Повідомляється, що агент РФ також відстежував траси, якими рухались автоцистерни з паливом для ЗСУ.

Крім того, підозрюваний приховано фіксував військові частини ЗСУ і районні ТЦК та СП міста. Ці відеоматеріали чоловік надсилав російському куратору. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.





