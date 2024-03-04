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В Киеве вор пытался взорвать полицейских, которые его задержали

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 марта 2024, 11:16
В Киеве вор пытался взорвать полицейских, которые его задержали
фото полиции

В Киеве один из задержанных правоохранителями воров пытался взорвать полицейских боевой гранатой.

Источник: Нацполиция

Детали: Сотрудники уголовного розыска столичного главка и Дарницкого управления полиции разоблачили двух местных жителей в совершении кражи из зоомагазина. Они с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных:

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Дословно: "В дальнейшем нарушители погрузили похищенное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции. 36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан".

Больше деталей: Во время обыска в машине подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.

Мужчины задержаны. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело сейчас слушается в суде.

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Им сообщили о подозрении по части четвертой статьи 185 - кража, соединенная с проникновением и совершенная в условиях военного положения. Кроме того, нарушителю, который угрожал полицейским гранатой, сообщено о подозрении по части первой статьи 263 - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, и по статье 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция самого большого наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

Темы: Киевполициявзрыв
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