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Двое нардепов начали жить в дорогих квартирах, но кивают на родню – СМИ

Елена РощинаПятница, 1 марта 2024, 18:51
Двое нардепов начали жить в дорогих квартирах, но кивают на родню – СМИ
Нардепы Владимир Крейденко, Игорь Кисилев, коллаж УП

Журналисты Bihus.Info нашли ряд недавно приобретенных дорогих квартир в Киеве, в которых проживают народные депутаты: Игорь Кисилев и Владимир Крейденко обживают новое жилье, которое не указано в их декларациях за 2022 год. 

Источник: сюжет Bihus.Info

Детали: Игорь Кисилев, который избирался в парламент от ныне запрещенной "ОПЗЖ", скорее всего пользуется квартирой тещи в люксовом жилом комплексе "Diamond Hill" в центре Киева.

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Журналисты Bihus.Info зафиксировали, как Mercedes, оформленный на жену Кисилева, выезжает с закрытой территории этого ЖК. Этой машиной пользуется сам нардеп: в конце 2023-го журналисты-расследователи проекта "Схемы" зафиксировали, как Кисилев приезжает на ней под Верховную Раду.

У жены депутата Анны Кисилевой раньше была квартира в этом комплексе на 212 квадратных метров. Но по состоянию на сейчас она либо продана, либо же переписана на кого-то другого. 

Однако еще в 2021 году в комплексе появилась квартира у тещи Кисилева. 68-летняя пенсионерка, которая сейчас официально не имеет никакого бизнеса, приобрела квартиру площадью почти 360 квадратов. Стоимость такой квартиры сейчас достигает от 2 до 5 миллионов долларов.

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Судя по фото в соцсетях тещи Кисилева, она живет в частном доме в местности Нивки.

Как предполагает Bihus.Info, в элитном жилом комплексе живет сам народный депутат, так как в сервисе "Getcontact" по номеру его жены подтягивается тег "Анна Diamond Hill 360m2 Заказчица". 

Игорь Кисилев не смог пообщаться с журналистами Bihus.Info, но через помощницу передал, что ответы будут в его декларации за 2023-й год. 

Новое помещение "засветила" в Инстаграме жена еще одного нардепа – "слуги" Владимира Крейденко. Сторис свидетельствуют о том, что супруги живут в одном из новых жилых комплексов на Печерске. 

Впервые упоминание о новом жилье появилось в соцсетях жены нардепа еще в конце 2022-го, но в декларации Крейденко за 2022 год оно отсутствует. 

Журналисты выяснили, что владельцем жилья с осени 2022-го является отец Владимира Крейденко. Квартира, площадью в 111 квадратных метров, должна была бы обойтись ориентировочно в 200 000 долларов. 

Сам народный депутат дорогостоящую покупку отца объяснил продажей дома в Мелитополе и бизнесом на черешне: "Родители до этого продали дом. И мой отец же занимался, а Мелитополь славится черешней, и мой отец занимался, продавал эту черешню прямо фурами, продавал в разные страны, занимался бизнесом". 

Относительно недекларирования квартиры, в которой супруги, судя по Инстаграму, проживали еще с осени 2022 года, он объяснил так: "Ну, мы же навещаем родителей, а родители там проживали – и она (жена – ред.) снимала там". 

Крейденко добавил, что проживает в квартире с января 2023 года. Следовательно, отразит пользование отцовской квартирой в следующей декларации.

Напомним: По данным Bihus.Info, 87-летняя теща нардепа Александра Качного в 2022 году подарила дочери 6,5 миллионов гривен, а отец нардепа Олега Тарасова после объявления в розыск подарил сыну 1,7 миллиона гривен.

Темы: Верховная РададекларациижильеКиев
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