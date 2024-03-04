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На фронте за прошедшие сутки 63 столкновения, враг больше всего штурмует вблизи Авдеевки – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 19:40
На фронте за прошедшие сутки 63 столкновения, враг больше всего штурмует вблизи Авдеевки – Генштаб
Иллюстративное фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

На фронте за минувшие сутки произошло 63 боевых столкновения, всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 4 марта

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника".

Детали: На Купянском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тонечко, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, несмотря на значительные потери. Так, в течение суток противник 2 раза совершал безуспешные штурмовые действия.

Темы: АвдеевкаГенштаб
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