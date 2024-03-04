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Закупка снарядов для Украины: Литва присоединится к инициативе Чехии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 20:21
Закупка снарядов для Украины: Литва присоединится к инициативе Чехии
Фото: Getty Images

Литва решила поддержать многостороннюю инициативу, начатую Чехией по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов Европейского Союза.

Источник: сообщило литовское правительство по итогам телефонного разговора премьера Литвы Ингриды Шимоните с чешским коллегой Петром Фиалой, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава правительства Литвы назвала чешскую инициативу очень важной, "особенно в это время, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились".

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"Литва и в дальнейшем будет поддерживать все форматы помощи, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, тем самым защищая свободу всей Европы", – подчеркнула она.

Во время телефонного разговора премьер-министры Литвы и Чехии также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и решимость укреплять двусторонние отношения.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

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Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро, и Бельгия, которая передаст 200 миллионов евро.

Темы: ЛитваЧехияУкраинаоружие
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