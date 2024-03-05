Атака "Шахедов" на Одессу длилась три часа

Российские войска вечером 4 марта запустили ударные беспилотники курсом в Одессу. "Шахеды" атаковали несколькими волнами. Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около трех часов.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 23:36 сообщили, что группы ударных враждебных БпЛА из Черного моря на севере Одессы, двигаются в западном направлении.

Реклама:

Позже уточнили, что еще дроны в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направлении Фонтанки.

В 00:16 стало известно, что БпЛА в Беляевском районе Одесской области, курс западный.

Кроме этого, Воздушные силы зафиксировали БпЛА в акватории Черного моря. Они двигаются в направлении Киевского района Одесской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:28 военные сообщили, что еще несколько групп ударных вражеских БПЛА движутся с Черного моря в направлении Одессы.

В 00:49 очередная группа "Шахедов" приблизилась к городу.

В 1.18 Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в Черном море двигаются в том же направлении, что и предыдущие группы.

В 2.47 раздался отбой тревоги.