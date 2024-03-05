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Российские военные за сутки потеряли более тысячи человек и три РСЗО – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 марта 2024, 08:16
Российские военные за сутки потеряли более тысячи человек и три РСЗО – Генштаб
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Российские военные за сутки потеряли 1070 человек, 9 танков, 3 реактивные системы залпового огня и другую технику.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 419020 (+1070) человек,
  • танков - 6657 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 12688 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 10258 (+48) ед,
  • РСЗО - 1007 (+3) ед,
  • средства ПВО - 700 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7863 (+18),
  • крылатые ракеты - 1917 (+1),
  • корабли /катера - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
  • специальная техника - 1630 (+9)

Данные уточняются.

 

Темы: Генштабвойнапотери в войне
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