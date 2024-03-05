Российские военные за сутки потеряли более тысячи человек и три РСЗО – Генштаб
Вторник, 5 марта 2024, 08:16
Российские военные за сутки потеряли 1070 человек, 9 танков, 3 реактивные системы залпового огня и другую технику.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 419020 (+1070) человек,
- танков - 6657 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 12688 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 10258 (+48) ед,
- РСЗО - 1007 (+3) ед,
- средства ПВО - 700 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7863 (+18),
- крылатые ракеты - 1917 (+1),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
- специальная техника - 1630 (+9)
Данные уточняются.