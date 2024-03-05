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Російські військові за добу втратили понад тисячу людей та три РСЗВ – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 березня 2024, 08:16
Російські військові за добу втратили понад тисячу людей та три РСЗВ – Генштаб
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Російські військові за добу втратили 1070 людей, 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 419020 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 6657 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12688 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10258 (+48) од,
  • РСЗВ – 1007 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 700 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1917 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1630 (+9)

Дані уточнюються.

 

Теми: Генштабвійнавтрати у війні
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