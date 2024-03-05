Російські військові за добу втратили понад тисячу людей та три РСЗВ – Генштаб
Вівторок, 5 березня 2024, 08:16
Російські військові за добу втратили 1070 людей, 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 419020 (+1070) осіб,
- танків ‒ 6657 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12688 (+28) од,
- артилерійських систем – 10258 (+48) од,
- РСЗВ – 1007 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 700 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1917 (+1),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1630 (+9)
Дані уточнюються.