В российском Воронеже объявляли авиационную опасность
Вторник, 5 марта 2024, 10:47
5 марта в российском Воронеже объявляли авиационную опасность из-за якобы украинских дронов, которые летели в город.
Источник: губернатор региона Александр Гусев, РИА Новости
Детали: В сообщениях отмечается, что авиационную опасность в Воронеже объявили якобы из-за украинских дронов, которые приближались к городу.
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Предыстория:
Ночью 16 января после серии взрывов и заявлений властей в российском городе Воронеж ввели состояние чрезвычайной ситуации.
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