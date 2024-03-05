5 марта в российском Воронеже объявляли авиационную опасность из-за якобы украинских дронов, которые летели в город.

Источник: губернатор региона Александр Гусев, РИА Новости

Детали: В сообщениях отмечается, что авиационную опасность в Воронеже объявили якобы из-за украинских дронов, которые приближались к городу.

Реклама:

Предыстория:

Ночью 16 января после серии взрывов и заявлений властей в российском городе Воронеж ввели состояние чрезвычайной ситуации.





