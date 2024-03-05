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В российском Воронеже объявляли авиационную опасность

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 10:47
В российском Воронеже объявляли авиационную опасность
Иллюстративное фото: Getty Images

5 марта в российском Воронеже объявляли авиационную опасность из-за якобы украинских дронов, которые летели в город.

Источник: губернатор региона Александр Гусев, РИА Новости

Детали: В сообщениях отмечается, что авиационную опасность в Воронеже объявили якобы из-за украинских дронов, которые приближались к городу.

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Предыстория:

Ночью 16 января после серии взрывов и заявлений властей в российском городе Воронеж ввели состояние чрезвычайной ситуации.



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Темы: Росcия
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