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Обеспечивал россиян топливом и продуктами: на Киевщине к 7 годам тюрьмы приговорили коллаборанта

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 13:38
Обеспечивал россиян топливом и продуктами: на Киевщине к 7 годам тюрьмы приговорили коллаборанта
Фото: ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Киевский областной суд приговорил к 7 годам заключения коллаборанта, который во время оккупации села Дымер добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и обеспечивал оккупантов горючим и продовольствием.

Источник: ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Дословно: "По данным следствия, в марте 2022 года тогда 45-летний местный предприниматель добровольно согласился на сотрудничество с агрессором и занял должность "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий"".

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Детали: По данным следствия, злоумышленник обеспечивал вражескую технику горючим и отвечал за поставки газа, электроэнергии и продуктов питания в дома, где располагались базы РФ.

 
Фото: ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Кроме того, коллаборационист участвовал в допросах заключенных оккупантами граждан. Среди них - представители Общества Красного Креста Украины, которые привозили гуманитарную помощь в оккупированные села. Тогда россияне пытались угрозами получить от членов гуманитарной организации информацию о расположении подразделений Сил обороны и адреса проживания участников войны.

После деоккупации Дымера злоумышленник скрывался от правосудия, переезжая из одной области Украины в другую. Сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали в Черкасской области в сентябре 2022 года.

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Темы: коллаборантывойнасуд
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