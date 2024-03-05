Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Соломия Бобровская вошла в перечень лидеров "УП100.Сила женщин"

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 16:22
Соломия Бобровская вошла в перечень лидеров УП100.Сила женщин

Для нового проекта "УП100.Сила женщин" независимые эксперты вместе с редакцией "Украинской правды" определили сотню лидеров в восьми номинациях.

Одной из победительниц стала народный депутат Соломия Бобровская. Она получит награду в категории "Государственное управление и политика".

В свое время Бобровская работала советницей председателя Одесской государственной администрации Михеила Саакашвили, позже и.о. председателя ОГА.

Реклама:

Сейчас Бобровская является членом комитета Совета по вопросам национальной обороны и разведки. Также она является резервисткой Сил специальных операций.

В одном из интервью УП она высказала свое мнение относительно нюансов мобилизации. Она привела примеры положительных историй с рекрутингом и добавила, что одной из важных задач является сделать так, чтобы командиры больше ценили новых людей.

"Считаю, что практика и опыт Третьей штурмовой, "Хартии" и "Азова" должны масштабироваться.

ВИДЕО ДНЯ

Необязательно уходить в далекую историю, эпоху Святослава Храброго или казачества, у нас есть Украинская повстанческая армия – кстати, прекрасный пример для Движения сопротивления. Литовское ССО вообще обращается к своим "лесным братьям" - это для них прототип существования ССО. Люди должны понимать, что они идут за свои земли: даже если ты волыняка или закарпатец, ты идешь за Луганщину, Сумщину, Херсонщину", – рассказала она в интервью.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.

Купить билеты и посмотреть расписание мероприятия можно по ссылке.

Темы: Сила женщин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Сила женщин
В рейтинг лидеров "УП100.Сила женщин" вошла Вера Платонова
Сильные, умные, креативные. Первая премия "УП100. Сила женщин"
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: