Соломия Бобровская вошла в перечень лидеров "УП100.Сила женщин"

Для нового проекта "УП100.Сила женщин" независимые эксперты вместе с редакцией "Украинской правды" определили сотню лидеров в восьми номинациях.

Одной из победительниц стала народный депутат Соломия Бобровская. Она получит награду в категории "Государственное управление и политика".

В свое время Бобровская работала советницей председателя Одесской государственной администрации Михеила Саакашвили, позже и.о. председателя ОГА.

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Сейчас Бобровская является членом комитета Совета по вопросам национальной обороны и разведки. Также она является резервисткой Сил специальных операций.

В одном из интервью УП она высказала свое мнение относительно нюансов мобилизации. Она привела примеры положительных историй с рекрутингом и добавила, что одной из важных задач является сделать так, чтобы командиры больше ценили новых людей.

"Считаю, что практика и опыт Третьей штурмовой, "Хартии" и "Азова" должны масштабироваться.

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Необязательно уходить в далекую историю, эпоху Святослава Храброго или казачества, у нас есть Украинская повстанческая армия – кстати, прекрасный пример для Движения сопротивления. Литовское ССО вообще обращается к своим "лесным братьям" - это для них прототип существования ССО. Люди должны понимать, что они идут за свои земли: даже если ты волыняка или закарпатец, ты идешь за Луганщину, Сумщину, Херсонщину", – рассказала она в интервью.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.

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