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Макрон призвал не быть "трусами" касательно войны в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 16:24
Макрон призвал не быть трусами касательно войны в Украине
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не надо "быть трусами", когда речь идет о войне России против Украины.

Источник: заявление французского президента, которое приводят Reuters и "Европейская правда"

Детали: "Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", – сказал Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.

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По его словам, Франция и Чехия "хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю (в Европе), что некоторые силы, которые уже не остановить, с каждым днем усиливают угрозу нападения на нас, и что мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует".

Ожидается, что во время своего визита в Прагу Макрон также обсудит поддержку объявленных в прошлом месяце планов Чехии по отправке Украине 800 тысяч боеприпасов.

Он ранее предположил, что Франция внесет свой вклад в чешскую инициативу, не уточнив, как именно.

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Напомним: Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Темы: МакронвойнаУкраинаФранция
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