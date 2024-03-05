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К 11 годам тюрьмы приговорили трех нападавших, которые в 2021 году избили активистку

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 17:23
К 11 годам тюрьмы приговорили трех нападавших, которые в 2021 году избили активистку
Фото: Радио Свобода

В Днепре приговорили к 11 годам заключения трех мужчин, которые в июле 2021 года избили общественную активистку Наталью Эшонкулову.  

Источник: Наталья Эшонкулова в Facebook, "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что всех трех подсудимых - Андрея Русака, Андрея Чульского и Руслана Кузьменко - признали виновными в покушении на убийство.

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По решению суда, каждый из них должен заплатить по 300 тысяч гривен моральной и материальной компенсации потерпевшей.

Рассмотрение дела длилось два года. Наталья Эшонкулова рассказала, что с самого начала прокурор требовал по 15 лет заключения, а она в своем гражданском иске добивалась по 500 тысяч компенсации морального и материального ущерба.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

15 июля 2021 года вечером в Днепре двое неизвестных напали и сильно избили местную правозащитницу Наталью Эшонкулову. По словам активистки, ее били руками и ногами по голове и, если бы не соседка, убили бы, ведь у нападавших были ножи. Правозащитница заявила, что причиной избиения является ее "борьба с бандитами".

Темы: Днепрактивисты
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