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Генштаб: на фронте 76 столкновений, авиация сил обороны нанесла 11 ударов

Татьяна ОлейникВторник, 5 марта 2024, 19:14
Генштаб: на фронте 76 столкновений, авиация сил обороны нанесла 11 ударов
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, всего враг нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тонечко, Первомайское, Невельское, Семеновка и Орловка.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 34 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновке и Роботине.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Этой ночью, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, поражен российский корабль проекта 22160 "Сергей котов" с экипажем на борту. Проверяется информация о пребывании на борту корабельного транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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