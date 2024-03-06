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Заявление Байдена: второй срок Трампа это возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 06:55
Заявление Байдена: второй срок Трампа это возвращение к хаосу, расколу и тьме
фото иллюстративное, УП

В заявлении, опубликованном во вторник, президент Джо Байден расхвалил работу, проделанную его администрацией за первый срок пребывания на должности, одновременно резко предупредив, что второй срок Дональда Трампа на посту президента будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте".

Источник: CNN

Прямая речь Байдена: "Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп Америке, в которую мы все верим.

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(Трампом) движет обида и воровство, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе".

Детали: Байден также подчеркнул прогресс во время руководства его администрации по рабочим местам, инфляции, ценам на лекарства, отпускаемые по рецепту, и контролю над оружием.

Он также предупредил, что если Трамп вернется в Белый дом, прогресс, достигнутый его администрацией, будет под угрозой.

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Темы: СШАБайденТрамп
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