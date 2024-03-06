Россияне активизировались на Новопавловском направлении: за сутки атаковали 39 раз − Генштаб

Россияне атаковали на 6 направлениях, активнее всего на Новопавловском, нанесли 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершили 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, всего в течение суток на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed". По предварительной информации, силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Кисловка, Митрофановка Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар Донецкой области; Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак россиян в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где россияне 39 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 3 безуспешные штурмовые действия на этом направлении.

В то же время подразделения Главного управления разведки Министерства обороны за прошедшие сутки поразили вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".