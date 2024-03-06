Росіяни активізувались на Новопавлівському напрямку: за добу атакували 39 разів − Генштаб

Росіяни атакували на 6 напрямках, найактивніше на Новопавлівському, завдали 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснили 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, загалом протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак росіян в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де росіяни 39 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 безуспішні штурмові дії на цьому напрямку.

Водночас підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони минулої доби уразили ворожий корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу окупантів.

А підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".