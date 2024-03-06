Генштаб: Оккупанты больше всего штурмовали на Авдеевском направлении - 20 атак

За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, всего враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника".

Детали: На Купянском направлении силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел.