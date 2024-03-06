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Рада обратилась в парламент Польши касательно задержания журналистов УП

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 20:08
Рада обратилась в парламент Польши касательно задержания журналистов УП
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач возле польско-белорусской границы. Фото: УП

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова официально обратился в профильные комиссии Сейма и Сената Польши с просьбой поинтересоваться причиной задержания журналистов "Украинской правды" и взять этот вопрос под парламентский контроль.

Источник: глава комитета, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, пишет "Европейская правда"

Детали: Он напомнил обстоятельства задержания журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко во время съемок репортажа на границе с Беларусью, отметив, что у них изъяли карты памяти с отснятым материалом и телефоны, угрожали длительным задержанием и не давали возможности выйти на связь.

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"Это не только препятствование журналистской деятельности, но и нарушение прав человека. Мы ждали реакции от польской стороны, но ее нет. Поэтому, по решению Комитет по вопросам свободы слова как его председатель, направил официальное письмо в профильные комиссии Сената и Сейма Польши, чтобы узнать официальную причину таких действий полицейских. Я считаю, что в Польше должны взять этот вопрос на парламентский контроль, ведь угрозы журналистам и допросы – это не нормальная практика для европейского государства, которое поддерживает свободу слова", – заявил Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что Украина ценит поддержку Польши в войне, но не может не реагировать на такие факты, и что комитет ожидает официальной реакции польских коллег.

Напомним, Ткача с коллегой задержали возле границы с Беларусью 27 февраля. Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.

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Польская полиция впоследствии опубликовала свое описание событий.

Темы: Верховная РадаПольшаСМИмедиа
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