Костенко: Депутаты не планировали посещать фортификации в дни пленарных заседаний

секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Фото с его Facebook

Народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что депутаты не планируют инспектировать фортификационные сооружения в пленарные дни.

Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Свобода. Live" (проект Радио Свобода)

Прямая речь: "Мы комитетом говорили об этом, но это все должно было произойти не в пленарные дни. Мы не планируем в пленарные дни где-нибудь отлучаться, потому что мы считаем, что это главное".

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Детали: Также народный депутат прокомментировал недавние сообщения об отмене заседаний в Раде.

Прямая речь: "Почему это сделали? По одной информации, у них там просто не было голосов за законопроекты, которые даже выносились по состоянию на сегодняшний день. Большое количество, насколько я знаю, депутатов из разных фракций находится в том числе и за рубежом".

Что предшествовало:

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