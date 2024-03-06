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Костенко: Депутаты не планировали посещать фортификации в дни пленарных заседаний

Татьяна ОлейникСреда, 6 марта 2024, 23:03
Костенко: Депутаты не планировали посещать фортификации в дни пленарных заседаний
секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Фото с его Facebook

Народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что депутаты не планируют инспектировать фортификационные сооружения в пленарные дни.

Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Свобода. Live" (проект Радио Свобода)

Прямая речь: "Мы комитетом говорили об этом, но это все должно было произойти не в пленарные дни. Мы не планируем в пленарные дни где-нибудь отлучаться, потому что мы считаем, что это главное".

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Детали: Также народный депутат прокомментировал недавние сообщения об отмене заседаний в Раде.

Прямая речь: "Почему это сделали? По одной информации, у них там просто не было голосов за законопроекты, которые даже выносились по состоянию на сегодняшний день. Большое количество, насколько я знаю, депутатов из разных фракций находится в том числе и за рубежом".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Верховной Раде отменили заседание этой пленарной недели. По данным УП, их должно было быть два.
  • Парламентарша от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что якобы формируются группы депутатов, по 10 человек, которые уедут на фронт инспектировать фортификации.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал объяснение об отмене заседаний Верховной Рады на этой неделе, отметив, что депутаты будут работать с военными, но по безопасности это не должно анонсироваться.

Темы: Верховная Рада
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