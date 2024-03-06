Костенко: Депутаты не планировали посещать фортификации в дни пленарных заседаний
Народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что депутаты не планируют инспектировать фортификационные сооружения в пленарные дни.
Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Свобода. Live" (проект Радио Свобода)
Прямая речь: "Мы комитетом говорили об этом, но это все должно было произойти не в пленарные дни. Мы не планируем в пленарные дни где-нибудь отлучаться, потому что мы считаем, что это главное".
Детали: Также народный депутат прокомментировал недавние сообщения об отмене заседаний в Раде.
Прямая речь: "Почему это сделали? По одной информации, у них там просто не было голосов за законопроекты, которые даже выносились по состоянию на сегодняшний день. Большое количество, насколько я знаю, депутатов из разных фракций находится в том числе и за рубежом".
Что предшествовало:
- В Верховной Раде отменили заседание этой пленарной недели. По данным УП, их должно было быть два.
- Парламентарша от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что якобы формируются группы депутатов, по 10 человек, которые уедут на фронт инспектировать фортификации.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал объяснение об отмене заседаний Верховной Рады на этой неделе, отметив, что депутаты будут работать с военными, но по безопасности это не должно анонсироваться.