1 160 оккупантов и 51 ББМ обезвредили ВСУ за минувшие сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 160 оккупантов, 51 ББМ, 42 артиллерийские системы и 17 танков врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава − около 421 430 (+1 160) человек,

танков − 6 695 (+17) ед,

боевых бронированных машин − 12 779 (+51) ед,

артиллерийских систем − 10 350 (+42) ед,

РСЗО − 1009 (+1) ед,

средств ПВО − 701 (+0) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 963 (+42) ед,

крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 13 532 (+53) ед,

специальной техники − 1 647 (+5) ед.

Данные уточняются.