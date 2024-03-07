1 160 оккупантов и 51 ББМ обезвредили ВСУ за минувшие сутки
Четверг, 7 марта 2024, 07:53
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 160 оккупантов, 51 ББМ, 42 артиллерийские системы и 17 танков врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 421 430 (+1 160) человек,
- танков − 6 695 (+17) ед,
- боевых бронированных машин − 12 779 (+51) ед,
- артиллерийских систем − 10 350 (+42) ед,
- РСЗО − 1009 (+1) ед,
- средств ПВО − 701 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 963 (+42) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 532 (+53) ед,
- специальной техники − 1 647 (+5) ед.
Данные уточняются.