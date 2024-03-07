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1 160 оккупантов и 51 ББМ обезвредили ВСУ за минувшие сутки

Ирина БалачукЧетверг, 7 марта 2024, 07:53
1 160 оккупантов и 51 ББМ обезвредили ВСУ за минувшие сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 160 оккупантов, 51 ББМ, 42 артиллерийские системы и 17 танков врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 421 430 (+1 160) человек,
  • танков − 6 695 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 779 (+51) ед,
  • артиллерийских систем − 10 350 (+42) ед,
  • РСЗО − 1009 (+1) ед,
  • средств ПВО − 701 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 963 (+42) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 532 (+53) ед,
  • специальной техники − 1 647 (+5) ед.

Данные уточняются.

  

Темы: потери в войнеРосcия
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