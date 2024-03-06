ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк
Среда, 6 марта 2024, 07:56
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки они обезвредили 1 250 захватчиков, уничтожили 50 артиллерийских систем, 40 ББМ и 21 танк.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 420 270 (+1 250) человек,
- танков − 6 678 (+21) ед,
- боевых бронированных машин − 12 728 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 10 308 (+50) ед,
- РСЗО − 1 008 (+1) ед,
- средств ПВО − 701 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 921 (+58) ед,
- крылатых ракет − 1 918 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+1) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 479 (+56) ед,
- специальной техники − 1 642 (+12) ед.
Данные уточняются.