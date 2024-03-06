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ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк

Ирина БалачукСреда, 6 марта 2024, 07:56
ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки они обезвредили 1 250 захватчиков, уничтожили 50 артиллерийских систем, 40 ББМ и 21 танк.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 420 270 (+1 250) человек,
  • танков − 6 678 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 728 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 10 308 (+50) ед,
  • РСЗО − 1 008 (+1) ед,
  • средств ПВО − 701 (+1) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 921 (+58) ед,
  • крылатых ракет − 1 918 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+1) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 479 (+56) ед,
  • специальной техники − 1 642 (+12) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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