Гуменюк рассказала об укреплениях на Херсонщине, и могут ли россияне вернуться на правый берег

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк уверяет, что оборонительные сооружения на правом берегу Днепра Херсонщины обустроены так, что у российской армии нет возможности даже приблизиться к ним.

Источник: Гуменюк в комментарии проекту "Радио Свобода"

Прямая речь: "Понимание есть, что основная линия боевого столкновения в наших географических условиях - это река Днепр. Поэтому, действительно, для нас сверхважно, чтобы враг не мог перебраться, высадиться и даже подойти к правому берегу.

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Во-первых, он ландшафтно выше левого берега. Это уже первая сложность, которую врагу преодолеть фактически невозможно. Потому, что расположение наших пушек на высшем уровне устанавливает огневой контроль над водой на момент подхода к берегу".

Детали: Гуменюк отметила, что украинские оборонительные сооружения обустроены с учетом всех изменений ландшафта после разрушения плотины Каховской ГЭС.

По словам офицера, именно поэтому враг превентивно работает, в частности, беспилотниками, артиллерией с левого берега. То есть тоже делает акцент на оборонительные сооружения и их уничтожение контрбатарейным способом.

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Прямая речь: "Однако обустройство оборонительных сооружений, то, что сейчас стало волной очередной российской пропаганды, в частности, в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, мы не делаем это с нуля, укрепляем то, что было заготовлено, совершенствуем то, что было на момент полномасштабного вторжения, возможно, недоделано, потому что делались уже в мощных боевых условиях".