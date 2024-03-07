На Херсонщине трактор наехал на мину: водитель ранен

В селе Миролюбовка Херсонской области трактор наехал на российскую мину, в результате чего 60-летний водитель получил ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной армией РФ, пострадал аграрий. В селе Миролюбовка на российскую мину наехал трактор. В результате этого ранения получил мужчина, 60 лет".

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Детали: Сообщается, что сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. Врачи проводят обследование и оказывают ему помощь.





