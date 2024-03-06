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Российские войска атаковали Херсон и Берислав: три человека ранены

Татьяна ОлейникСреда, 6 марта 2024, 18:21
Российские войска атаковали Херсон и Берислав: три человека ранены
Последствия обстрела Херсона 6 марта. Скриншот из видео Херсонской ОВА

Российская армия 6 марта атаковала Херсон и Берислав, известно о трех раненых.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Из-за сброса взрывного предмета с дрона в собственные дома в Бериславе пострадали супруги. 59-летний мужчина и его супруга, 58 лет, получили взрывные травмы и контузии.

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Также днем ​​оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона.

Дословно: "На собственном дворе травмы получила 45-летняя женщина. У нее ранение ноги".

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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