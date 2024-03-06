Российские войска атаковали Херсон и Берислав: три человека ранены
Среда, 6 марта 2024, 18:21
Российская армия 6 марта атаковала Херсон и Берислав, известно о трех раненых.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Из-за сброса взрывного предмета с дрона в собственные дома в Бериславе пострадали супруги. 59-летний мужчина и его супруга, 58 лет, получили взрывные травмы и контузии.
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Также днем оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона.
Дословно: "На собственном дворе травмы получила 45-летняя женщина. У нее ранение ноги".
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